Курс биткойна поднялся до 22 тыс долларов

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Курс биткойна в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance достиг 22 тысяч долларов, повысившись на 7,9%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Такая стоимость криптовалюты фиксировалась в 08:26 по московскому времени. Минутами ранее стоимость биткойна повышалась до 22,53 тысячи долларов.
По обобщенным данным более чем 20 крупнейших криптовалютных торговых площадок, проанализированных порталом CoinMarketCap, в среднем цена биткойна составляет 21,99 тысячи долларов (+7,8%).
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. По словам министра, в настоящее время Центробанк и правительство РФ активно занимаются этим вопросом. При этом Мантуров отметил, что пока не может предположить, когда именно это произойдет.
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