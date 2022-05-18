Глава Минпромторга РФ заявил, что в России будет легализована криптовалюта

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В России обязательно легализуют криптовалюту, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вопрос – когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться – сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться", – сообщил он на марафоне "Новые горизонты".

По словам министра, оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков заявил, что у россиян, которые инвестируют в криптовалюту, нет рисков потерять средства. По его мнению, в случае дальнейших ужесточений условий для россиян со стороны Binance инвесторы смогут уйти на другую биржу.

При этом он отметил, что риски прекращения обслуживания граждан РФ на бирже Binance существуют. По его мнению, на это влияют не только санкции.

