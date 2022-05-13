Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах – СМИ

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Авиакомпания Emirates собирается начать принимать биткоины в качестве оплаты ее услуг, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Arab News. Когда это произойдет, не уточняется.
Также компания хочет добавить на свой сайт собственные NFT-токены. Как сообщил главный операционный директор Emirates Адель Ахмеда ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.
Ранее Биткойн директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что биткойн – это крайне рискованный инструмент с неплохими перспективами. Он уверен, что вкладываться в биткойн стоит лишь после того, как он начнет торговаться на фондовой бирже. Если валюта привлечет интерес крупных игроков, можно последовать за ними.
Еще одна проблема данной криптовалюты заключается в том, что слишком большое количество структурных элементов остается в тени, считает Остапкович. Он добавил, что сейчас биткойн выбирают авантюристы. При этом для 80% все завершится проигрышем.
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