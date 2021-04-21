Экономист рассказал, стоит ли сейчас инвестировать в биткойн

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Биткойн – крайне рискованный инструмент с неплохими перспективами. Об этом News.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Он уверен, что вкладываться в биткойн стоит лишь после того, как он начнет торговаться на фондовой бирже. Если валюта привлечет интерес крупных игроков, можно последовать за ними. Вложение же 1,5 миллиарда долларов компанией Tesla в биткойн – пиар-трюк Илона Маска.
Еще одна проблема данной криптовалюты заключается в том, что слишком большое количество структурных элементов остается в тени, считает Остапкович.
"Не стоит вкладываться в биткойн, пока с ним не играют крупные фондовые биржи, пока с ним не играют серьезные компании капитализированные. Я не знаю эмитентов, не знаю объемов этих биткойнов, идет полная анонимность, волатильность сегодня 40% вверх, а завтра 40% вниз", – сказал эксперт.
Он добавил, что сейчас биткойн выбирают авантюристы. При этом для 80% все завершится проигрышем.
На данный момент вкладывать в биткойн более 10% портфеля не стоит, заключил Остапкович.
Ранее сообщалось, что пользователь YouTube смог адаптировать первую крупную портативную игровую приставку Nintendo для майнинга криптовалюты. Правда производительность составила примерно 0,8 хеша в секунду, тогда как современный майнер ASIC производит около 100 терахешей в секунду.
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