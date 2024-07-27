Движение в районе стадиона "Лужники" перекрыто из-за концерта

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Движение транспорта временно перекрыли в районе спорткомплекса "Лужники" из-за концерта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

27 июля с 8:00 до окончания мероприятия проехать не получится на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концерта объезжать придется улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, улицу Ефремова, Трубецкую улицу и Проектируемый проезд №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

На некоторых участках ограничений запрещена парковка. Автомобилистов призвали быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Ранее сообщалось, что 27 июля значительно изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. В период с 02:30 до 14:30 в субботу не будет движения на участке от Катуара до Марка.

Поезда будет следовать только от/до станций Марк, Бескудниково и Белорусский вокзал. В свою очередь, вагоны из дальнего пригорода Савеловского направления – от/до станции Катуар. Также на вышеперечисленных станциях увеличатся интервалы.