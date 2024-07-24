График движения на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится 27 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 значительно изменится 27 июля. Об этом горожан предупредили в телеграм-канале Дептранса.

Так, в период с 02:30 до 14:30 в субботу, 27-го числа, не будет движения на участке от Катуара до Марка. Поезда будет следовать только от/до станций Марк, Бескудниково и Белорусский вокзал. В свою очередь, вагоны из дальнего пригорода Савеловского направления – от/до станции Катуар. Также на вышеперечисленных станциях увеличатся интервалы.

Москвичам порекомендовали воспользоваться автобусами КМ:



От Катуара ездят автобусы КМ1 от остановки "Ж/д станция Катуар" на Привокзальной улице до метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии;

От Лобни можно воспользоваться автобусом КМ2 от остановки "МЦД Лобня" на улице Железнодорожной;

От Долгопрудной, Новодачной, Марка ездит КМ3 от остановок "МЦД Долгопрудная", "МЦД Новодачная", "МЦД Марк" до остановки "МЦД Лианозово" на Лианозовском проезде.

Между тем с 27 по 28 июля "Аэроэкспресс" отменил часть поездов в аэропорт Шереметьево из-за плановых работ на железной дороге, сообщили в пресс-службе компании.

Так, 27-го числа аэроэкспрессы не будут ездить до 14:30, а первый рейс отправится с Белорусского вокзала в 14:36. Кроме того, между первыми тремя рейсами будут увеличены интервалы.

Из терминалов В, С аэропорта первый поезд отправится в 14:44, из терминала D – в 15:25. При этом остальные рейсы в этот день будут курсировать по стандартному графику.

В воскресенье, 28 июля, между некоторыми рейсами в/из Шереметьево будет увеличен интервал до 1 часа.

Горожанам посоветовали пересесть на экспресс-автобусы, идущие от станции метро "Ховрино". Также автобус № 1195 курсирует каждые 8 минут до терминалов В и С, № 1195D – каждые 15–20 минут до терминала D. Время в пути составит около 20 минут по платной трассе М-11.

Тем временем с 1 августа компания ЦППК начнет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно. Для удобства пассажиров сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская с пересадкой на Большой кольцевой линии метро.

Билеты на поезд можно приобрести в кассах на станции, автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда составит 280 рублей.