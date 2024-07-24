Расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится 27–29 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится с 27 по 29 июля из-за проведения работ по развитию инфраструктуры на станции Лобня, сообщается на сайте перевозчика.

"Технологические окна назначены с 02:30 27 июля до 02:30 29 июля, во время которых железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые пути, проведут их балластировку и выправку", – заявили в МЖД.

По данным магистрали, 27 июля с 02:30 до 14:30 на станции Лобня специалисты будут обновлять программное обеспечение цифровой системы управления движения поездов. В это время железнодорожники приостановят движение электропоездов на всех путях станции Лобня и перегонах Лобня – Марк, Лобня – Катуар, Лобня – Аэропорт Шереметьево.

В связи с проведением работ в расписание электричек внесены существенные изменения. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области – до станции Катуар и обратно. Некоторые поезда будут отправляться и прибывать по другому времени. Также у электропоездов изменится число остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы на указанный период выведены из расписания.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что компания ЦППК с 1 августа будет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно. Для удобства пассажиров сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская с пересадкой на Большой кольцевой линии метро.

Билеты на поезд можно приобрести в кассах на станции, автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда составит 280 рублей.