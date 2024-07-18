Интервалы движения поездов на БКЛ метро сократили на 10–15 секунд в часы пик

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) сократили на 10–15 секунд в часы пик. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Теперь на линии курсируют больше составов, благодаря чему в вагонах становится свободнее, а время ожидания на станциях сокращается.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в метро удалось увеличить парность движения поездов при помощи закупки новых составов "Москва-2020", открытия современных электродепо "Нижегородское" и "Аминьевское" и прекращения вилочного движения.

"БКЛ – самая протяженная и одна из самых популярных линий в метро. В рабочие дни по ней совершают около 1,3 миллиона поездок. Благодаря этому по задаче Сергея Собянина мы продолжаем улучшать качество поездок", – уточнил вице-мэр.

Ранее в Дептрансе сообщили о сокращении интервалов движения поездов на МЦК 20 и 27 июля в связи с проведением мероприятия в олимпийском комплексе "Лужники". "Ласточки" будут перевозить пассажиров с минимальным интервалом в 4 минуты до 23:30, а не до 18:00, как обычно.

