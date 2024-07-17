Движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" будет закрыто 20 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе спортивного комплекса "Лужники" будет временно закрыто 20 июля из-за проведения концерта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 08:00 до окончания концерта будут перекрыты съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 20:00 до завершения мероприятия также закроют участки улиц Савельева, Ефремова, Трубецкой, Доватора, 3-й Фрунзенской и 10-летия Октября. В это же время нельзя будет проехать в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Кроме того, с 00:01 20 июля до окончания концерта на всех указанных участках будет запрещена парковка. Водителей призвали быть внимательными и планировать свой маршрут заранее с учетом временных ограничений.



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Ранее стало известно, что вторая платформа на станции Царицыно МЦД-2 закроется для посадки и высадки пассажиров, которые следуют в Москву, на период с 22 июля по 12 августа.

Поезда из Подольска в Нахабино продолжат курсировать без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения останутся без изменений. Пассажирам рекомендовали добираться до центра города со станций Покровское или Красный Строитель.