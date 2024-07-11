Расписание поездов на МЦД-3 изменится до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения электропоездов изменится на третьем Московском центральном диаметре до конца июля, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на Ленинградском направлении по будням до конца июля увеличатся интервалы движения: после 21:00 – до 20 минут, после 23:00 – до 40 минут, до 06:00 – от 15 до 30 минут. Кроме того, последний поезд МЦД со станции Останкино в область в будние будет отправляться в 00:22, в сторону Ипподрома со станции Зеленоград-Крюково – в 23:32. Часть поездов из дальнего пригорода проследует от и до Зеленограда-Крюкова.

Кроме того, на Ленинградском направлении по выходным, 13–14, 20–21, 27–28 июля, интервалы движения увеличатся до 30 минут. Также сократят время работы: последний поезд с Ленинградского вокзала отправится в область в 00:25, в сторону Ленинградского вокзала последний поезд со станции Зеленоград-Крюково отправится в 23:57. Некоторые составы из дальнего пригорода проследует от и до Зеленограда-Крюкова.

Между тем на Казанском направлении по будням частично увеличат интервалы движения до 15 минут. Также сократят время отправления последних поездов в сторону Зеленограда-Крюкова. По выходным, 13–14, 20–21, 27–28 июля, интервалы движения частично увеличат до 30 минут, сократят время отправления последних поездов в сторону Зеленограда-Крюкова.

Во время изменений будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры. По будням работы пройдут на участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала и станции Раменское, по выходным – на участке между станциями Сходня и Химки. Также выполнят реконструкцию станции Раменское.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-2, а также аэроэкспрессов изменится с 12 июля. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Фили и Можайск МЦД-1, перегонах Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное, Талдом – Лебзино, а также строительством путепровода к мелькомбинату.