Автобусы не будут ходить по Большой Никитской улице 13 и 14 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На части Большой Никитской улицы не будут ходить автобусы 13 июля с 05:45 до окончания мероприятия 14 июля. Так, автобусы м3 в сторону проспекта Буденного пойдут через Тверскую улицу и Тверской бульвар, сообщается на сайте Мосгортранса.

Автобусы м3 и с344 в сторону станции метро "Краснопресненская" поедут через метро "Библиотека имени Ленина", Новинский бульвар и улицу Новый Арбат. Автобусы м5 и с511 временно не будут останавливаться на остановке "Никитские Ворота – ТАСС" в сторону Большой Никитской.

Между тем с 12 июля по пятницам и выходным дням по улице Шаболовке временно не будут ходить трамваи. Они проследуют по измененным маршрутам. Трамваи № 14 и 47 проедут от станции метро "Ленинский проспект" до "Университета" и от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал.

Ранее стало известно об изменении расписания поездов на Белорусском и Савеловском направлениях с 21:00 до 11:00 12–13 и 13–14 июля. На Белорусском направлении отменят часть поездов дальнего пригорода. Также некоторые составы проследуют только от и до Белорусского вокзала и Филей.