Движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях D1 изменится в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 21:00 до 11:00 12–13 и 13–14 июля на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Белорусском направлении отменят часть поездов дальнего пригорода. Также некоторые составы проследует только от и до Белорусского вокзала и Филей. Интервалы движения увеличат после 19:00 – до 15 минут, после 22:00 – до 1 часа, до 10:30 – до 40 минут.

На Савеловском направлении также отменят часть поездов. Некоторые составы проследует укороченными маршрутами от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения поездов частично увеличат до 20 минут.

В период окон будут по очереди закрываться пути на станции Фили для реконструкции Тестовской станции. В Дептрансе посоветовали пользоваться экспресс-автобусами № 1195 и 1195D от станции метро "Ховрино" для того, чтобы добраться в аэропорт. Поездка займет 20 минут.

Между тем некоторые поезда "Аэроэкспресс" 12 и 13 июля будут отправляться в аэропорт Шереметьево и обратно с Савеловского вокзала. Это связано с плановыми работами на железной дороге. Так, 12 июля после 22:36 аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.