Трамваи по Шаболовке временно не будут ходить по пятницам и выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 12 июля трамваи по улице Шаболовке временно не будут ходить по пятницам и выходным дням, они проследуют по измененным маршрутам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, трамваи № 14 и 47 объединят. Они будут ходить от станции метро "Ленинский проспект" до "Университета" и от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал. Маршруты № 26 и 38 также объединят. Они будут курсировать от станции метро "Пролетарская" через остановки Серпуховский Вал и Черемушки до "Университета".

Трамваи на время отсутствия заменят автобусы № 026. Они поедут от станции метро "Октябрьская" до Духовского переулка, затем без остановок к "Тульской", потом через Серпуховский Вал вернутся на Шаболовку. От станции метро "Шаболовская" до "Октябрьской" автобусы будут курсировать без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект.

Изменения трамвайных маршрутов связаны с ремонтными работами на улице Шаболовке в рамках реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова.

Ранее стало известно об изменении расписания поездов на Белорусском и Савеловском направлениях с 21:00 до 11:00 12–13 и 13–14 июля. Так, на Белорусском направлении отменят часть поездов дальнего пригорода. Также некоторые составы проследуют только от и до Белорусского вокзала и Филей.

