Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 16 июля график движения некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с заменой стрелочных переводов на станциях Голутвин и Люберцы-1. Об этом сообщается на сайте магистрали.

Так, на Голутвине технологические окна назначены на 16–17 июля с 01:40 до 12:00 на участке третьего главного пути. В свою очередь, на станции Люберцы-1 работы будут проводиться с 18 по 20 и с 26 по 27 июля с 23:00 до 13:00.

При этом у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, уточнили в пресс-службе МЖД. Кроме того, ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, а несколько поездов выведут из графика.

Горожан призвали своевременно проверять все изменения на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем до конца июля изменится график движения электропоездов на третьем Московском центральном диаметре. Так, на Ленинградском направлении по будням до конца июля увеличатся интервалы движения. При этом последний поезд МЦД со станции Останкино в область в будние будет отправляться в 00:22, в сторону Ипподрома со станции Зеленоград-Крюково – в 23:32.

В свою очередь, на Казанском направлении по будням частично увеличат интервалы движения до 15 минут. Также сократят время отправления последних поездов в сторону Зеленограда-Крюкова.