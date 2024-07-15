Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию с 11 августа, сообщается в телеграм-канале Дептрана Москвы.

Все поезда – и пригородные, и дальнего следования – продолжат прибывать и отправляться с вокзала по расписанию, но путь к ним изменится.

Проект развития здания вокзала прорабатывается вместе с РЖД. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что площадь трех вокзалов – крупнейший транспортный узел столицы, где пересекаются два диаметра, две линии метро, наземный городской транспорт и поезда дальнего следования.

"В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему Московского транспорта по задаче Сергея Собянина. Этим займется Московский метрополитен – крупнейший перевозчик города", – сказал Ликсутов.

Инфографика: Дептранс

Ранее сообщалось, что семь железнодорожных объектов планируется построить и реконструировать в столице до конца 2024 года. В список вошли:

станция Щербинка МЦД-2;

пешеходная галерея станции Кутузовская МЦД-4;

вестибюль станции Тестовская МЦД-4;

новый вестибюль станции Деловой центр МЦК;

южный вестибюль платформы Лианозово МЦД-1;

вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково;

новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Самым крупным железнодорожным объектом, который откроется в текущем году, станет вокзал Митьково МЦД-3. Там сделают пересадку на станцию "Сокольники" столичного метро, а также на трамвай.