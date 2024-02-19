Станцию Кутузовская МЦД-4 достроят во втором квартале 2024 года

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Во втором квартале текущего года к финалу подойдут работы по возведению остановочного пункта "Кутузовская" на четвертом маршруте Московского центрального диаметра, там уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это позволит обеспечить комфортный выход пассажиров на Кутузовский проспект, а также соединить остановку с одноименной станцией МЦК. В настоящий момент на территории работ осуществляется строительство надземного пешеходного перехода для интеграции со станцией "Кутузовская".

В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что готовность объекта составляет 65%.

"В настоящее время выполнен монтаж металлоконструкций над съездом с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, ведется монтаж кровли", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до 2023 года в столице будет действовать программа модернизации и развития транспортной системы Москвы. Ее цель заключается в том, чтобы сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития города. В частности, дороги столицы сегодня являются самыми безопасными в стране и одними из самых безопасных в мире.

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