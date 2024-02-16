Более 235 тыс поездок на экспресс-маршрутах совершают москвичи в будний день

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Каждый будний день жители и гости Москвы совершают более 235 тысяч поездок на экспресс-маршрутах, указывает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на столичный Дептранс.

"Благодаря вводу выделенных полос транспорт ходит быстрее, а пассажиры могут с комфортом добираться до мест назначения", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что всего в городе работает 21 маршрут, на которых используются почти 400 современных автобусов и электробусов, собранных в России. Всего экспресс-маршруты охватывают 12 округов Москвы и позволяют жителям отдаленных районов быстрее добираться до центра, уточнил заммэра.

Всего в 2023 году на таких маршрутах было зафиксировано 64 миллиона поездок. Самыми популярными среди горожан стали маршруты Е30 "4-й микрорайон Митина – Метро "Пятницкое шоссе", Е70 "138-й квартал Выхина – Метро "Китай-город" и 903 "Холмогорская улица – Метро "Проспект Мира".



Также в прошлом году к экспресс-маршрутам добавился 521, который соединяет Ватутинки и Новые Ватутинки с Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, подчеркнул Ликсутов. Всего в городе действует уже более 900 маршрутов наземного уличного транспорта.

Ранее заммэра рассказывал, что за лето 2023 года в столице на 12% выросло число поездок на экспресс-маршрутах. В частности, всего с июня по август граждане воспользовались этим видом транспорта почти 16,5 миллиона раз.

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