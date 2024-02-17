17 февраля, 12:19Транспорт
В метро появились тактильные напольные указатели для незрячих пассажиров
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В московском метро появились тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что такие указатели уже есть на станциях "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линии, на "Рижской" Калужско-Рижской линии, на "Комсомольской" Кольцевой линии и на "Боровицкой" Серпуховско-Тимирязевской.
Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров используются для обозначения безопасных путей следования, а также начала маршрутов и изменения направления движения.
Также Ликсутов отметил, что до конца 2024 года тактильные напольные указатели планируется разместить еще на 22 станциях метро.
Ранее стало известно, что в Москве усилят контроль за соблюдением требований при перевозке инвалидов в такси. Инспекторы МАДИ увеличат количество проверок, чтобы проконтролировать выполнение требований по обеспечению поездок для инвалидов.
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