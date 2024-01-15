Сотрудники ЦОМП будут сопровождать маломобильных пассажиров до аэропорта Внуково

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в 2024 году смогут сопровождать маломобильных граждан до аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По информации аэропорта, в год им пользуются свыше 45 тысяч маломобильных пассажиров. Скоро для них появится возможность заказывать бесплатное сопровождение ЦОМП, что позволит быстрее и комфортнее добираться до воздушной гавани, указано в сообщении.

Сотрудники ЦОМП оказывают помощь:



пассажирам с нарушениями слуха или зрения;

пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

пожилым людям;

многодетным семьям;

родителям с детскими колясками;

организованным группам школьников.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, заказать сопровождение ЦОМП можно будет до Внуково и обратно. Инспекторы помогут добраться до аэропорта, а также сопроводят внутри, добавил он.

В пресс-службе уточнили, что о запуске сопровождения ЦОМП до аэропорта Внуково сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что работники ЦОМП в прошлом году подготовили для работы в московском метро 60 собак-проводников, в этом году обучение пройдут еще 50 животных.

Собак тренируют для дальнейшего сопровождения пассажиров с нарушениями зрения. За несколько занятий они привыкают к шуму и большому количеству людей в метро. После обучения животные помогают хозяевам подниматься по эскалаторам, проходить через турникеты, а также могут подавать упавшие вещи.

Сотрудники ЦОМП подготовили 60 собак-проводников для работы в метро Москвы