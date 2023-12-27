Московский метрополитен анонсировал старт экскурсий для незрячих с марта 2024 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Экскурсии в метро начнут проводить для незрячих и слабовидящих пассажиров с марта 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В рамках проекта для горожан организовывают исторические, военные, обзорные, культурные, архитектурные и детские экскурсии. Записаться на экскурсию можно на сайте или через чат-бот Александра.

"Мы разработали специальный маршрут для слабовидящих, а наши экскурсоводы адаптировали информацию. В 2023 году мы уже провели одну такую экскурсию", – говорится в сообщении.

Гиды рассказывали пассажирам об архитектуре и истории каждой станции, а они в свою очередь могли тактильно изучить их архитектуру. Мероприятие сопровождали специалисты ЦОМП.

Экскурсия для незрячих и слабовидящих пассажиров в Московском метрополитене прошла в октябре. Участники побывали на самых примечательных станциях: "Площадь Революции", "Маяковская", "Белорусская", "Новослободская", "Комсомольская". Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, каждый человек может узнать интересные факты о метро с проектом "Экскурсии в метро".