Сотрудники ЦОМП подготовили 60 собак-проводников для работы в метро Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили для работы в столичном метрополитене 60 собак-проводников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в столице подготовили 350 собак-проводников. В 2024 году обучение пройдут еще 50 животных.

"В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Собак тренируют для дальнейшего сопровождения пассажиров с нарушениями зрения. За несколько занятий они привыкают к шуму и большому количеству людей в метро. После обучения собаки помогают хозяевам подниматься по эскалаторам, проходить через турникеты, а также могут подавать упавшие вещи.

С марта 2024 года Московский метрополитен будет организовывать для незрячих людей экскурсии. Гиды расскажут пассажирам об архитектуре и истории каждой станции, а они смогут тактильно изучить их архитектуру.

