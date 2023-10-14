14 октября, 16:32Транспорт
В московском метро прошла экскурсия для незрячих и слабовидящих пассажиров
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Московском метрополитене провели экскурсию для незрячих и слабовидящих пассажиров. Об этом сообщает Дептранс Москвы в официальном телеграм-канале.
Сообщается, что участники экскурсии побывали на самых примечательных станциях Московского метрополитена: "Площадь Революции", "Маяковская", "Белорусская", "Новослободская", "Комсомольская". Экскурсоводы адаптировали информацию для слабовидящих людей.
"Они рассказали о красоте и архитектурных особенностях станций, а гости смогли потрогать элементы, о которых шла речь. Кроме экскурсоводов, группу сопровождали сотрудники ЦОМП", – сообщили в Дептрансе.
Отмечается также, что это первый подобный опыт проведения экскурсий для незрячих и слабовидящих пассажиров, однако впереди запланировано еще немало мероприятий в рамках проекта "Экскурсии в метро".
"Сейчас подготовили экскурсионную программу для незрячих и слабовидящих людей. Считаем, что абсолютно каждый человек может узнать интересные факты о метрополитене с проектом "Экскурсии в метро", — отметил Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 15 октября на станции "Воробьевы горы" пройдет экскурсия с собаками-проводниками, которые помогают незрячим пассажирам в метро.
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