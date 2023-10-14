Около 17 тысяч поездок совершили пассажиры по маршруту ЗИЛ – Печатники

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Вторым регулярным речным маршрутом ЗИЛ – Печатники воспользовались уже около 17 тысяч пассажиров за две недели работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что инновационные электрические суда выполнили за это время более 900 рейсов и прошли около 8,5 тысячи километров.

Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, москвичи все чаще пользуются электрическими судами для ежедневных поездок. Благодаря речному транспорту москвичи экономят время в пути.

"Например, из Печатников до Нагатинского Затона по реке можно добраться всего за 12 минут. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать водный транспорт, создаем больше удобных вариантов поездок", — отметил Ликсутов.

Второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке открыли 29 сентября. Его протяженность — более девяти километров. Первый речной маршрут связал Киевский вокзал и Шелепихинскую набережную.

Ранее мэр Москвы сообщил, что новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути. Пассажиры маршрута "ЗИЛ — Печатники" смогут сэкономить в пути до 30-40 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом.