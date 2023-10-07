Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

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Пассажиры совершили больше 11 тысяч поездок за первую неделю работы регулярного речного маршрута "ЗИЛ — Печатники". Об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Собянин отметил, что за первую неделю работы маршрута электросуда выполнили свыше 350 рейсов. Мэр также отметил, что сейчас на новом маршруте работает 6 причалов-остановок. По мере готовности будут открываться и другие причалы.

"Все суда новые, комфортные и входят в систему Московского транспорта. У владельцев билетов "Единый" на 90 или 365 дней стоимость речной поездки входит в абонемент", – подчеркнул мэр.



Сообщается, что пассажиры маршрута "ЗИЛ — Печатники" смогут сэкономить в пути до 30-40 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть станция «Лебедянская» Бирюлевой линии. Он будет посвящен российской промышленности. Станция находится неподалеку от улицы Липецкой. Ее название отсылает к одному из самых крупных российских центров развития черной металлургии. Именно поэтому и была выбрана такая концепция в оформлении станции.