07 октября, 13:07Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил президента России с днем рождения
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Своим поздравлением он поделился в телеграм-канале.
Как отметил Собянин, под руководством Путина Россия и ее столица Москва преодолели множество вызовов и прошли немало испытаний. И сегодня, под руководством президента, можно быть уверенным в будущей победе.
"И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек! Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству!", – поздравил Собянин.
Ранее с днем рождения Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре. Главы государств обсудили график предстоящих контактов.
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