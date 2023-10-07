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07 октября, 13:07

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил президента России с днем рождения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Своим поздравлением он поделился в телеграм-канале.

Как отметил Собянин, под руководством Путина Россия и ее столица Москва преодолели множество вызовов и прошли немало испытаний. И сегодня, под руководством президента, можно быть уверенным в будущей победе.

"И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек! Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству!", – поздравил Собянин.

Ранее с днем рождения Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре. Главы государств обсудили график предстоящих контактов. 

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