Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил график контактов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина в телефонном разговоре. Главы государств обсудили график предстоящих контактов. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Сообщается, что глава Белоруссии тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Лукашенко и Путин обсудили наиболее актуальные вопросы, повестку на ближайшую перспективу и график предстоящих контактов.

Уточняется, что ближайшая встреча лидеров России и Белоруссии запланирована на 13 октября в Бишкеке. Она пройдет в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Согласно договоренностям, Лукашенко и Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.

Ранее поздравление Путина с днем рождения появилось на официальном сайте пресс-службы белорусского лидера. Лукашенко отметил патриотизм Путина, а также его уважение к историческому и культурному наследию России. Он заявил, что Путин четко отстаивает интересы российского государства на международной арене.