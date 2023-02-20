Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Высокий уровень доверия Владимиру Путину говорит о том, что россияне объединились вокруг президента. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", – сказал он.

Представитель Кремля объяснил, что, несмотря на внешнее давление, Россия смогла сохранить экономическую стабильность и даже обеспечить развитие в некоторых отраслях. Это, уверен Песков, и способствовало росту доверия к главе государства.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснил, что больше 79% граждан РФ доверяют Путину. Доля несогласных с президентом составила 16,7%.

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