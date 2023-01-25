Студенты назвали Путина и Петра I наиболее значимыми личностями для истории страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Российские студенты считают Владимира Путина и Петра I одними из наиболее значимых фигур для отечественной истории. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Российского государственного социального университета.

Так, из более чем 1 300 студентов о важности действующего президента страны высказались 54% опрошенных. Лидером в этом рейтинге оказался Петр I, за которого отдали 72% голосов. А третью строчку заняла императрица Екатерина II – за нее проголосовали 47% молодых россиян. В топ ключевых для России исторических фигур также вошли Иосиф Сталин и Иван Грозный.

"Интересно, что студенты назвали имена политических деятелей, которые успешно провели внутренние реформы и укрепили позиции нашего государства на международной арене", – прокомментировал результаты опроса первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Кроме того, в ходе опроса студенты выбрали наиболее сложные периоды российской истории. Лидером оказалась Великая Отечественная война: самым трудным это время считает почти половина опрошенных. Среди других ответов были Октябрьская революция, Гражданская война, сталинские репрессии и монголо-татарское иго.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заработал очень крепкий "бэкграунд доверия" среди россиян. Он отметил, что глава государства обладает сильным даром убеждения, а также привел в пример историю, когда президент лично приехал в одно из пострадавших от пожара сел, чтобы пообщаться с людьми.



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