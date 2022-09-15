Большинство учителей не слышали о желании детей уехать из РФ – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство учителей ни разу не слышали о желании детей покинуть Россию, информация о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

"Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что почти 70% граждан РФ поддержали инициативу поднятия флага и исполнения гимна.

В пресс-службе пояснили, что Минпросвещения ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ранее в СМИ появились сообщения, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы уехать из РФ.

До этого глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков рассказал, что в новом учебном году в 1-х и 5-х классах общеобразовательных учреждений РФ перешли на обновленный ФГОС. Изменения в федеральный стандарт заключались в создании конкретного перечня требований к качеству и количеству изученной ребенком информации на каждом уроке или по разным темам.

Кроме того, в ЦБ заявили, что ученикам с 1-го по 9-й класс в российских школах будут преподавать основы финансовой грамотности. Предмет введут в один ряд со стандартными дисциплинами. Согласно заявлению ЦБ, подобные занятия помогут детям стать более самостоятельными и подготовиться ко взрослой жизни. А учащиеся 10–11 классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине.