Москвичам рассказали о новых образовательных стандартах в школах

14:44
Власти Москвы рассказали о новых образовательных стандартах в школах
В новом учебном году в 1-х и 5-х классах общеобразовательных учреждений РФ перейдут на обновленный ФГОС. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков в разговоре с телеканалом Москва 24.
Молотков отметил, что обновление ФГОС заключается в создании конкретного перечня требований к качеству и количеству изученной ребенком информации на каждом уроке или по разным темам.
"Появится больше вариативности. В пятых классах будет определена и конкретизирована результативность по углубленным программам, а также по ряду предметов – это математика, информатика, физика, химия, биология", – сказал министр.
Большое интервью министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
До этого в ЦБ заявили, что ученикам с 1-го по 9-й класс в российских школах будут преподавать основы финансовой грамотности. Предмет введут в один ряд со стандартными дисциплинами. Согласно заявлению ЦБ, подобные занятия помогут детям стать более самостоятельными и подготовиться ко взрослой жизни.
Ранее сообщалось, что в школах РФ начнут проводить "Разговоры о важном". Уроки организуют с 5 сентября. В ходе занятий ребятам расскажут об истории региона, в котором находится школа, его выдающихся личностях и их моральных качествах.
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