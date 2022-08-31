Основы финграмотности начнут преподавать в 1–9-х классах в рамках обычных предметов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Дети с 1-го по 9-й класс будут изучать основы финансовой грамотности в рамках обычных школьных дисциплин. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

"Основы финансовой грамотности будут внедряться в программы с 1-го по 9-й класс, чтобы дети смогли постепенно пополнять свой запас знаний и готовиться к самостоятельной жизни", – отметили в регуляторе.

В ЦБ подчеркнули, что так у школьников появится больше возможностей получать знания о финансах из географии, окружающего мира, математики или информатики.

Ранее министерство просвещения РФ сократило количество используемых учебников по каждому предмету школьной программы до одного.

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что министерство утвердило стандарт обучения с конкретным содержанием. При этом Минпросвещения исключило возможность использования электронных учебников и тетрадей вместо бумажных.

