Минпросвещения сократило количество учебников по каждому школьному предмету до одного

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Министерство просвещения РФ сократило количество используемых учебников по каждому предмету школьной программы до одного, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на общероссийском родительском собрании, он отметил, что министерство утвердило стандарт обучения с конкретным содержанием.

"С 1 сентября есть единые федеральные программы по начальной и основной школе. И мы сократили количество учебников. Фактически по каждому предмету <...> один учебник", – пояснил Кравцов.

Он уточнил, что российские школы полностью перейдут на эти учебники через два-три года. При этом Минпросвещения исключило возможность использования электронных учебников и тетрадей вместо бумажных.

"Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради, обычные учебники, ручка, тетрадь", – отметил министр.

Ранее Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах будет введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках. По его словам, школьники смогут использовать мобильные телефоны только на переменах. Подобное нововведение министр объяснил тем, что устройства отвлекают детей от занятий.