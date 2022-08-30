Мединский предложил запретить использование детьми мобильных телефонов в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем – в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в локере оставил, родители спокойны", – сказал Мединский.

Он отметил, что смартфоны отвлекают детей от учебного процесса. Телефон становится причиной, по которой ученику приходится отрываться "от очень интересной игры".

По словам Мединского, региональные образовательные учреждения не могут выступить с подобной инициативой. Поэтому он предложил провести подобный эксперимент, например, в школах Москвы.

Ранее психолог, эксперт "Актион Образования" Александра Фокина предположила, что причиной постоянного использования гаджетов среди детей может являться отсутствие положительных эмоций. По ее словам, родители могут решить проблему с помощью одобрительных фраз в моменты, когда ребенок занимается чем-либо без смартфона.

Также эксперт посоветовала родителям чаще проводить с детьми время на свежем воздухе, чтобы создать положительный эмоциональный фон для них.

До этого психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала о пагубном влиянии смартфонов на детей. Чрезмерное использование смартфона может привести к сложностям в общении в реальном мире. Кроме того, она посчитала меру по ограничению временного интервала для использования телефона достаточной.