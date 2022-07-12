Почему на прогулках важно смотреть на детей, а не в смартфоны

Примета нашего времени – приверженность мобильным устройствам, без которых люди уже не представляют свою жизнь. Мы должны постоянно быть на связи, на созвоне, а каждый ярко прожитый миг старательно фиксируем в памяти смартфона. Почему гаджеты сопровождают современных детей с самого рождения? Что лучше – смотреть на ребенка во все глаза или через объектив мобильного устройства? Ответы на эти и другие вопросы вместе с читателями ищет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Родители, не выпускающие из рук девайсы, не редкость в наши дни. Смарт-мамы еще в роддоме ведут онлайн-трансляцию для родственников и друзей. Фотографии с подписями выкладываются в соцсети, новоиспеченная родительница без устали отвечает на комментарии. То время, которое наши мамы и бабушки уделяли своим малышам, восхищаясь ими "в реале", уходит у многих современных матерей на беседы в мессенджерах.

Смартфон – сейчас это то, что всегда должно быть под рукой. Мама наблюдает, как малыш покряхтывает в пеленках, и параллельно разглядывает его изображение на экране, хорош ли ракурс. Потом к этому прибавляются блуждания на сайтах виртуальных магазинов в поисках самых лучших подгузников и боди. Следующие этапы: смарт-мама наблюдает через глазок камеры, как ребенок делает первые шаги, а также пересыпает песок совочком на детской площадке, задувает свечи на именинном торте или впервые крутит педали велосипеда.

Когда карапуз идет в сад, родители не в состоянии в полной мере насладиться первым утренником чада, потому что озабочены тем, как занять в актовом зале удобную позицию для съемки. Потом они со слезами умиления пересматривают видео, шикая на малыша, отвлекающего вопросами и просьбами поиграть. Если спросить таких родителей, что им больше всего запомнилось на мероприятии, то вряд ли кто-то навскидку назовет курьезный случай или момент особой гордости за своего ребенка. Для этого им придется заглянуть в электронную шпаргалку.



Поднятые вверх смартфоны вместо внимательных глаз – вот что видят дети, глядя в ряды зрителей.



Мамы "сидят" в девайсах по дороге в парк, на прогулках, даже когда карапуз качается на качелях. В этот момент малыш подвергается опасности, так как внимание родителя должно быть приковано к маленькому человеку.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Папа, почему ты остановился?" – спрашивает маленькая девочка на аллее парка. Только что она старательно отталкивалась ножкой, осваивая езду на самокате. Но отец замер у обочины, перелистывая мессенджеры, а потом сел на ближайшую скамейку и уткнулся в телефон, не желая идти дальше. Девочке пришлось устроиться рядом, бросив самокат возле лавочки. Вот мама пришла с сыном на детскую площадку, поставила возле песочницы пакет с игрушками и достала смартфон. "Мам, давай поиграем в мяч", – просит малыш. "Ты что? Сам не можешь себя занять?" – отмахивается женщина и устраивается на скамейке.

Такие сценки не редкость в наше время. Между тем все родители, конечно же, безмерно любят своих детей. Они радуются их успехам, с умилением фотографируют отпрысков, стараясь зафиксировать время, когда те еще маленькие.

Но вот почему-то взрослые не всегда готовы променять виртуальную реальность на общение с подвижными малышами. Спустя годы родители жалуются друг другу, что не могут сладить с подростками, которые часами не расстаются с планшетами. Но как иначе, если другой модели поведения дети не видели?

Мы заложники бесконечных фото- и видеороликов. Большая их часть потом неподъемным грузом лежит где-то в памяти девайсов и вряд ли будет когда-то пересмотрена хотя бы раз. Парадокс, но старомодные бумажные семейные альбомы удобнее в тех случаях, когда хочется вспомнить приятные моменты. Как показывает практика, гостям тоже больше нравится просматривать фотокниги. Обычно туда отбираются, что называется, самые интересные фото, тогда как в интернет-запасниках чаще всего хранится все подряд.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Время вспять не повернуть. Мы не можем отказаться от технических новшеств. Интернет-мессенджеры и соцсети помогают современным мамам выйти из замкнутого круга дефицита общения, поддерживать профессиональные контакты, находить необходимую информацию. Это тоже нужно, но важно оставлять место и другим, простым, на первый взгляд, радостям.

Однако порой мамы, сидя в парке с колясками, с неохотой откладывают в стороны смартфоны, когда просыпаются малыши. Кто-то старается спешно "обезвредить" карапуза с помощью соски и игрушки, чтобы снова уткнуться в экран. Между тем этот момент пробуждения – одно из самых чудесных мгновений родительства. Дети в возрасте до года быстро растут. Каждый раз они просыпаются немного другими, чем раньше, – неуловимо меняются жесты, выражение лица.

Эти чудесные изменения легко пропустить, если не вылезать из девайса. В такие минуты хорошо взять малыша на руки, показать ему небо, деревья и траву, а не покачивать ногой коляску, набрасывая очередное сообщение. Мы еще будем скучать по прогулкам, утренникам и совместным играм и жалеть, что мало общались с детьми, потому что были заняты своей "электронной игрушкой".