Как понять, что ребенок готов к самостоятельной прогулке

Совсем недавно вы шли через двор, не выпуская руки малыша, а теперь он повзрослел и просится на самостоятельную прогулку. Надо ли бояться отпускать детей одних в большой мир? Что важно знать перед тем, как это сделать? Над этими вопросами размышляла журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.



Помните, когда наши дети были маленькими, им очень хотелось казаться взрослыми? Они выпрашивали у нас ключ, чтобы открыть входную дверь; шагали по двору на расстоянии от мамы, создавая иллюзию прогулки без взрослых; в магазине с умным видом рассматривали кассовый чек. Прошло время и вдруг оказалось, что эти игры были подготовкой к самостоятельной жизни. Все, чему дети учились на совместных прогулках, пригодится им при выходе в большой мир, как игра в дочки-матери будущей маме.

Родителям надо учитывать такие моменты и выбирать время для того, чтобы подготовить малышей к самостоятельному "полету". Не отмахиваться от его попыток копировать действия взрослых, а поощрять стремление "быть большим". Например, подсказывать, какие действия нужно совершать, чтобы сориентироваться на местности или правильно закрыть дверь перед выходом из дома. Тогда он не растеряется, когда первый раз выйдет во двор один или отправится в школу без сопровождающих. Когда, в каком возрасте это произойдет, решать, конечно, родителям. Они, как никто другой, знают своих отпрысков, да и ответственность за несовершеннолетних в первую очередь лежит на маме и папе.

Прежде всего надо вспомнить о том, что все дети разные. Кого-то можно отправить одного в школу (если она находится близко от дома) уже в 7 лет – считается, что именно с этого возраста дети уже начинают ориентироваться на улице. А кто-то будет ждать заветного часа лет до 10–12.

На первом месте, конечно же, стоят вопросы безопасности. Родитель должен оценить, как ребенок ведет себя с незнакомыми взрослыми, соблюдает ли правила дорожного движения, способен ли пользоваться лифтом и вообще – найдет ли дорогу домой. Поначалу можно просто выводить чадо во двор и оставлять его там на некоторое время, пока вы, например, ходите в магазин. За поведением ребенка имеет смысл понаблюдать со стороны. Можно также отправлять ученика одного в школу с полдороги, если путь кажется вам безопасным. Или встречать не возле школьных ворот, а в другом условленном месте, немного на расстоянии.



Порой сигналом к тому, что школьника можно выпускать на улицу одного, служат его настойчивые просьбы об этом. Маленький человек не решится выйти без родителей, если его что-то пугает или он подсознательно чувствует, что не готов оторваться от материнской опеки. Спешить с самостоятельностью не стоит, равно как и сознательно откладывать ее проявления на потом. Ситуация, когда родители сопровождают подростка на уроки в то время, как его сверстники лихо мчатся мимо на самокатах, может больно ударить по его самолюбию и вынудить самоутвердиться другими способами.

Порой родители считают, что до совершеннолетия ребенок должен жить под стеклянным колпаком, а потом он вдруг резко повзрослеет, и вот тогда настанет пора распахнуть перед ним двери во взрослую жизнь. Как бы не так. Подростковый бунт рано или поздно даст о себе знать. Вчерашний паинька начнет рьяно отстаивать право на самоопределение. Тогда родительские нервы будут страдать от поздних прогулок и вызывающего поведения.

С другой стороны, если отпрыску удастся вырасти под маминым крылом, то самостоятельная жизнь, вдруг открывшаяся перед ним, может поставить его в тупик. Без пройденных в свое время закономерных этапов взросления он поначалу будет в замешательстве, не зная, что делать с неожиданной свободой. И рискует распорядиться ею иначе, чем об этом мечтают родители. Точно так же, как если детям не давать мелочь на мороженое и периодически не посылать их в магазин за хлебом, то свои первые деньги они могут потратить весьма нерационально.

Конечно, детская самостоятельность – это не беспечность и легкомыслие. Родители должны держать ситуацию под контролем, обсуждая с ребенком его первые шаги в открытом пространстве, разбирая спорные ситуации, о которых он рассказывает. На прогулку школьник должен брать с собой заряженный телефон, чтобы постоянно быть на связи. Пусть в памяти гаджета в оперативном доступе хранятся номера родственников, которые в случае необходимости могут прийти несовершеннолетнему на помощь. Также он должен знать, в какие службы следует звонить, если грозит опасность. Надо объяснить ребенку, что в поисках защиты следует бежать в людные места – магазины, банки, поликлиники и другие учреждения. И, конечно же, он должен знать, как переходить проезжую часть и где можно кататься на самокате и велосипеде. Правила безопасности следует проговорить с детьми до того, как за ними закроется дверь на первую самостоятельную прогулку.