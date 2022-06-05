Как провести летние каникулы с пользой для детей

Учебники сданы, ранец заброшен в дальний угол. Школьник считает, что про уроки можно забыть до сентября. Однако мама придерживается другого мнения. Не зря родительский комитет закупил пособия для летней подготовки. Каникулы – это отдых для детей или возможность довести до совершенства запас знаний? Дать отпрыскам полную свободу действий или не выпускать их из поля своего зрения? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



В самом начале лета лучше составить план на каникулы с различными мероприятиями и культурными походами. Важен не только этот стратегический график, но и примерный распорядок дня. Без него жизнь ребенка будет напоминать детскую пирамидку, из которой вытащили стержень, после чего все кольца разлетелись. Все потому, что на каникулах у большинства школьников размывается режим.

Кто-то начинает путать день с ночью, другие – часами лежат на диване с гаджетами. В летнюю пору дети по максимуму должны проводить время на свежем воздухе. Если нет возможности вывезти ребенка за город или на море, то нужно, чтобы он тогда каждый день гулял в парках или во дворе.

Сбой биоритмов ни к чему хорошему не приводит. Сдвиг в пользу более продолжительного утреннего сна неизбежен. Но вот засиживаться до полуночи не стоит. Рано или поздно каникулы заканчиваются, а хаос вместо четкого графика остается. Как минимум неделю после 1 сентября дети-полуночники будут чувствовать себя уставшими, словно отдыха и не было вовсе. Им будет тяжелее входить в ритм прежней жизни. Так что родительский контроль за соблюдением режима дня просто необходим.

Одни мамы считают, что летом ребенок должен только отдыхать. Другие – с самого первого дня каникул загружают детей домашними заданиями, чтобы к началу нового учебного года школьники не забыли пройденное. Истина, как всегда, посередине. В первом случае ученик (особенно не прилежный) рискует забыть основы полученных знаний. В начале сентября ему придется сложнее, чем более подготовленным сверстникам.



Занятый все лето уроками ребенок не восстановится, а за учебу осенью возьмется без особого энтузиазма. Все-таки каникулы – это больше про отдых. Если занятия, подобные школьным, продлятся и летом, то один учебный год для него плавно перейдет в другой.



Бывалые родители советуют соблюдать баланс между отдыхом и учебой. Конечно, надо выбрать время, чтобы закрепить по пособиям пройденный материал. Хорошо, если в общей сложности за лето наберется месяц регулярных занятий. В самом начале каникул не стоит загружать ребенка уроками. "Система" должна перезагрузиться, тем более что школьные знания еще свежи. Перед самым началом учебного года тоже лучше оставить неделю-другую на отдых в чистом виде.



В летних занятиях немало моментов, от которых школьник будет шарахаться по мере возможностей. В первую очередь – это список литературы, которую надо прочитать до 1 сентября, да еще и занести впечатления в дневник. Педагоги с сожалением отмечают, что с каждым годом становится все меньше школьников, для которых чтение – это вид досуга, а не принудиловка. Некоторые учителя советуют детям даже среднего школьного возраста летом не просто читать, а периодически устраивать громкую читку. Увы, подобные навыки многих учеников оставляют желать лучшего.

Мы все знаем, что читать важно. Это основа учебного процесса. Перед родителями стоит сложная задача – приобщить детей к литературе, не превращая увлекательное занятие в наказание. Вряд ли это получится в полной мере, если в доме мало книг, а взрослые сами не фанаты литературы. В этом случае не стоит удивляться тому, что ребенок будет обходиться чтением сокращенного варианта произведения.

Тех, кому нравится читать, но по какой-то причине лень открыть книгу, можно заинтересовать, поставив ее аудиоверсию. Это можно делать, например, перед сном. Когда школьник увлечется, надо предложить ему продолжить уже с книгой в руках. В большинстве случаев такой прием срабатывает, особенно если в раннем детстве ребенку читали на ночь.



Первоклашкам обязательно надо тренироваться в письме. Им лучше переписывать небольшие тексты или отрывки из книг, чтобы, как говорится, рука не отвыкала. Это касается и цифр, особенно если под конец года они плясали на строчках.



Можно устраивать небольшие диктанты, указывая на ошибки и объясняя, почему конкретное слово пишется именно так, а не иначе.

Если нет возможности повторить с ребенком, например, правила иностранного языка, то можно дать ему ссылки на мультфильмы и песни. Школьники быстро увлекаются такими занятиями. Целесообразно выделять на каждый предмет по 15–20 минут, а в течение дня проводить не больше трех таких мини-уроков.