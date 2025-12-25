Собянин: городские службы в новогодние дни будут работать круглосуточно

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Все столичные службы по решению Сергея Собянина будут круглосуточно дежурить в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительства Москвы.

Для ликвидации возможных инцидентов задействуют около 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Аварийным и оперативно-выездным бригадам выдадут материалы и технику для проведения работ.

Для уборки города задействуют спецтранспорт и бригады, которые работают вручную. Под особым контролем находится уборка территорий проведения массовых мероприятий, в первую очередь – объектов зимнего отдыха и пешеходных зон.

На опасных участках дорог, в том числе МКАД, организовано круглосуточное дежурство 41 тягача. Кроме того, созданы бригады для очистки 11,1 тысячи кровель зданий. Для утилизации снега в столице работают более чем 50 стационарных снегосплавных пунктов.

Более того, для ликвидации последствий возможных ЧП сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 450 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, 7 вертолетов, снегоходов и 1 590 человек личного состава.

На столичных водоемах посменно дежурят более 70 спасателей. Они используют свыше 25 аэролодок и судов на воздушной подушке, а также 30 автомобилей.

Под особым контролем находятся более 500 мест проведения богослужений. Во время праздников там будут работать представители органов исполнительной власти, пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры.

Тем временем столичные набережные уже украсили световыми конструкциями к новогодним и рождественским праздникам. В общей сложности специалисты смонтировали свыше 4 тысяч объемных декораций. Еще более 1 тысячи елей установили на площадях, улицах, в парках и скверах Москвы.