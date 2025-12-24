В Госдуме выступили за усиление контроля за оборотом пиротехники в праздники

Фото: Москва 24/Анна Селина

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой ужесточить контроль за оборотом пиротехнических изделий в предновогодний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В письме Миронов попросил поручить профильным ведомствам организовать комплексные проверки. Их цель будет заключаться в пресечении незаконной продажи фейерверков, салютов и другой пиротехники, а также недопущении их реализации среди детей.

Депутат отметил, что необходимо усилить межведомственный контроль, уделив особое внимание проверке маркировки, условий хранения и пресечению нелегального оборота.

По его словам, пиротехнику зачастую продают с нарушениями: не только в специализированных магазинах и сетях, но и в интернете, а иногда и с рук на улицах. Он также обратил внимание на факты продажи фейерверков детям, что прямо запрещено законом.

Ранее в МЧС РФ напомнили, чьл детям запрещено запускать фейерверки, салюты и фестивальные шары. Кроме того, в ведомстве добавили, что в местах запуска фейерверков и другой пиротехники запрещено курить, разводить огонь и оставлять изделия без присмотра.