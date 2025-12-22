МЧС РФ напомнило о запрете детям запускать фейерверки, салюты и фестивальные шары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты и фестивальные шары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что при запуске пиротехнических изделий зрителям нужно находиться с наветренной стороны. При этом безопасное расстояние от места запуска до людей и зданий нужно определять исходя из инструкции к каждому изделию.

В частности, в местах запуска фейерверков и другой пиротехники запрещено курить и разводить огонь, а также оставлять такие изделия без присмотра. Кроме того, нельзя склоняться над несработавшим салютом и не стоит спешить к нему после окончания залпов, подчеркнули в МЧС.

Ранее юристы рассказывали, что запуск салютов и петард с балкона жилого дома влечет за собой административную или уголовную ответственность. Штраф увеличится при возникновении пожара. Кроме того, если пострадали люди и имущество, то в отношении виновника могут завести уголовное дело.

