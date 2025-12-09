Адвокат Ярмуш: запуск салютов с балкона влечет уголовную ответственность

Фото: Москва 24/АнтонВеликжанин

Запуск салютов и петард с балкона жилого дома влечет за собой административную или уголовную ответственность. Об этом RT рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Если просто пускали фейерверк, то здесь наступает ответственность по статье за нарушение требований пожарной безопасности, статья 20.4 КоАП России. Можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей", – отметила она.

Как подчеркнула эксперт, при возникновении пожара штраф увеличится от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, если пострадали люди и имущество, то в отношении виновника могут завести уголовное дело по статье 219.

"Это также нарушение требований пожарной безопасности, может быть до 5 лет лишения свободы за эту статью", – сказала Ярмуш.

По словам адвоката, если квартира, в которой запускали салют, сдается в аренду, то ответственность будет нести не собственник жилья, а причинитель вреда. Однако собственник должен будет доказать факт аренды, предоставить договор и информацию о жильцах.

Она напомнила, что административная ответственность наступает с 16 лет, если нарушитель младше, то ее понесут родители. Их могут привлечь по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ярмуш порекомендовала соседям письменно обратиться в полицию и предоставить видеофиксацию случившегося, если после приезда правоохранительных органов нарушителей не оказалось на месте.

Ранее эксперты рассказали, что размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов может привести к штрафу. Для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья, а в обратном случае гражданину грозит 15 тысяч рублей штрафа.

