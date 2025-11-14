Штраф до 15 тыс рублей может грозить за гирлянду на внешней стороне окна

Фото: depositphotos/jeka2009

Размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов может привести к штрафу до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, сообщил News.ru юрист Михаил Салкин.

По его словам, для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья. Также он уточнил, что использование гирлянд, не предназначенных для круглосуточной работы, без присмотра формально запрещено.

"Теоретически оставление включенной гирлянды, не предусмотренной для такой эксплуатации, без присмотра влечет за собой предупреждение или штраф для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение норм пожарной безопасности", – рассказал Салкин.

При этом внутри квартиры жильцы вправе размещать украшения по своему усмотрению.

Юрист предупредил, что в случае возгорания из-за неправильно установленной гирлянды за пределами жилища владельцу придется компенсировать весь причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что россиянам при праздновании Нового года во дворах многоквартирных домов могут грозить штрафы за нарушение тишины после 23:00 в Москве и 22:00 – в Санкт-Петербурге. За распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1 500 рублей.