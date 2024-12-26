Юрист Билялова: за неправильную перевозку ели россиянам грозит штраф

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За неправильную перевозку новогодней ели автомобилистам грозит штраф, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

Она напомнила, что, прежде всего, края дерева не должны ограничивать обзор водителю, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства. Кроме того, они не должны закрывать внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой.

"Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". Помимо этого, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости ель нужно обозначить спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади – фонарем или световозвращателем красного", – указала Билялова.



Анастасия Билялова юрист За нарушение правил перевозки грузов может быть вынесено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Юрист также посоветовала иметь при себе разрешение на вырубку или документы, подтверждающие покупку ели.

"За незаконную рубку грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Если при спиливании применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники либо рубка проводилась в лесопарковом зеленом поясе, то от четырех до пяти тысяч с конфискацией ели и инструмента, которым было спилено дерево", – предупредила эксперт.

Ранее автомобилистов предупредили, что за грязные фары и регистрационные номера придется заплатить штраф в размере 500 рублей. При намеренном сокрытии номеров санкции будут строже – 5 000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Оштрафовать также могут, если от колес отлетают куски грязи и пачкают дорожное покрытие.

