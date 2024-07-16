Автоюрист Воропаев: при получении чужого штрафа нужно обращаться в ГИБДД и МВД

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При получении чужого автомобильного штрафа на свое имя нужно обратиться в Госавтоинспекцию и МВД, рассказал Москве 24 юрист Лев Воропаев.

Ранее россияне пожаловались, что на их имена начали приходить чужие автомобильные штрафы. По словам пострадавших, зачастую их выписывают в регионах, где водители никогда не были. Оказалось, злоумышленники создают дубликаты водительских прав и продают их через мессенджеры: цена подделок начинается от 10 тысяч рублей.

По словам юриста, при получении чужого штрафа необходимо подать жалобу в вышестоящие органы.



Лев Воропаев автоюрист В целом, если постановление было выписано в автоматическом режиме (что в данном случае маловероятно), можно обжаловать штраф на портале "Госуслуги". А если сотрудником ГИБДД при остановке водителя на дороге, то претензия уже подается через почту в Госавтоинспекцию того региона или района, где он работает.

Эксперт напомнил: если водитель подозревает, что некто пользуется копией его прав, параллельно следует обратиться и с заявлением в полицию.

"В нем напишите свое предположение, попросите провести проверку и принять меры реагирования, если нарушение будет выявлено. В том числе по возбуждению уголовного дела. К этой жалобе нужно приложить постановление о штрафе", – заключил Воропаев.

Ранее россияне назвали резкое торможение самым распространенным видом мошенничества на дорогах. С подобной ситуацией сталкивались 76% респондентов. Также в тройку "разводов" попали подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке и случаи, когда пешеходы специально имитировали наезд на них.

