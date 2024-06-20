Эксперт Моржаретто назвал способ получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При падении дерева на припаркованный автомобиль нужно сразу вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

20 июня по столице прошел десятибалльный шторм. Сильный ветер валил деревья, из-за чего пострадало несколько машин. Городские службы уже устраняют последствия стихии.

По словам Моржаретто, если на припаркованный автомобиль упало дерево, это необходимо оформить с помощью полиции: сотрудники составят акт с описанием повреждений.





Игорь Моржаретто автоэксперт Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путем – найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд.

"УК или другая организация, которая обслуживает двор и дом, должна проводить регулярное обследование деревьев и конструкций и при необходимости их укреплять. Если она этого не сделала и будет установлено, что дерево было старое и его давно пора спилить, с них удастся получить деньги", – заключил эксперт.

Ранее Госдума во втором чтении исключила полис ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства. Причем это касается как постановки на учет, так и процедуры в связи со сменой владельца.