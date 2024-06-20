Синоптик Тишковец: десятибалльный шторм прошел по Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Днем 10 июня по Москве прошел десятибалльный шторм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", – цитирует синоптика РИА Новости.

Давление воздушного потока во время шторма составляло 45–50 килограммов на квадратный метр. При таком ветре, отметил синоптик, ветер валит деревья с корнем.

Ранее москвичи записали на видео явление, похожее на смерч. Климатолог Александр Чернокульский в беседе с Агентством "Москва" подтвердил, что в городе действительно были смерчи. Однако, по его словам, они относятся к нулевой и первой категориям и являются обычным явлением для умеренных широт. Сильными могут быть только 10%, добавил специалист.

До конца суток в Москве сохранятся сверхинтенсивные ливни. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду, местами возможна гроза. До 22:00 действует оранжевый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой работу в Москве временно приостановили парки и фестивальные площадки. Жителей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице.

Последствия непогоды в Москве ликвидируют городские службы. Они оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме.

К настоящему времени известно об одном погибшем в Москве из-за непогоды. На мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался на месте.

