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20 июня, 15:16

Город

Москвичи засняли на видео похожее на смерч явление

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Жители Москвы сняли на видео явление, похожее на смерч. На кадрах видно, как воронка из грозового облака движется по направлению ветра.

Одни очевидцы заметили смерч около жилых домов, другие – над лесной территорией.

Видео: телеграм-канал Baza

Накануне о вероятности образования смерчей москвичей предупредил Сергей Собянин. Позже синоптик Александр Шувалов оценил вероятность возникновения природного явления в 10–20%. При этом к северо-востоку от Москвы, в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины вероятность возникновения смерчей оценивалась в 30–40%.

До 17:00 в Москве сохранятся сверхинтенсивные ливни. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду, местами возможна гроза. До 22:00 действует оранжевый уровень погодной опасности.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В связи с непогодой работу в Москве временно приостановили парки и фестивальные площадки. Жителей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице.

Видео: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

Последствия непогоды в Москве ликвидируют городские службы. Они оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме.

Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

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