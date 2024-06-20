Москвичи засняли на видео похожее на смерч явление

Жители Москвы сняли на видео явление, похожее на смерч. На кадрах видно, как воронка из грозового облака движется по направлению ветра.

Одни очевидцы заметили смерч около жилых домов, другие – над лесной территорией.



Видео: телеграм-канал Baza

Накануне о вероятности образования смерчей москвичей предупредил Сергей Собянин. Позже синоптик Александр Шувалов оценил вероятность возникновения природного явления в 10–20%. При этом к северо-востоку от Москвы, в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины вероятность возникновения смерчей оценивалась в 30–40%.

До 17:00 в Москве сохранятся сверхинтенсивные ливни. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду, местами возможна гроза. До 22:00 действует оранжевый уровень погодной опасности.



Видео: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

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