20 июня, 15:16Город
Москвичи засняли на видео похожее на смерч явление
Одни очевидцы заметили смерч около жилых домов, другие – над лесной территорией.
До 17:00 в Москве сохранятся сверхинтенсивные ливни. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду, местами возможна гроза. До 22:00 действует оранжевый уровень погодной опасности.
ликвидируют городские службы. Они оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме.
Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду