Сверхинтенсивные ливни ожидаются в Москве 20 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сверхинтенсивные дожди ожидаются в Москве 20 июня, а с 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. Об этом предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, в некоторых столичных районах уже идет ливень. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти на протяжении всего дня, а в течение часа может выпасть до 20 миллиметров осадков. Также ожидается гроза.

В комплексе призвали москвичей не находиться на улице в непогоду. Горожан попросили быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Сергей Собянин предупреждал о ливнях и смерчах в столице 20 июня. По его словам сильный дождь с грозами ожидается с 03:00 до 22:00. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду.

