20 июня, 08:59Город
Сверхинтенсивные ливни ожидаются в Москве 20 июня
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сверхинтенсивные дожди ожидаются в Москве 20 июня, а с 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. Об этом предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
По данным ведомства, в некоторых столичных районах уже идет ливень. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти на протяжении всего дня, а в течение часа может выпасть до 20 миллиметров осадков. Также ожидается гроза.
В комплексе призвали москвичей не находиться на улице в непогоду. Горожан попросили быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее Сергей Собянин предупреждал о ливнях и смерчах в столице 20 июня. По его словам сильный дождь с грозами ожидается с 03:00 до 22:00. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду.
Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня