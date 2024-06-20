Парки в Москве могут закрыть из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные парки культуры и отдыха могут закрыть из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

В ведомстве подчеркнули, что решение об открытии парков в дальнейшем будет принято исходя из ситуации. В департаменте настоятельно рекомендовали жителям и гостям столицы воздержаться от посещения парков из-за непогоды.

Ранее Сергей Собянин предупреждал, что в Москве ожидаются гроза и сильный ливень 20 июня. Градоначальник отмечал, что есть вероятность формирования смерчей. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями мэр столицы призвал горожан соблюдать внимательность и аккуратность, по возможности не выходить на улицу.

На фоне непогоды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждения будут актуальны 20 июня вплоть до 22:00 по московскому времени.