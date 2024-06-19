Метеоролог Вильфанд объяснил мегаливни в Москве давлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении, рассказал в беседе с "Лентой.ру" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в настоящее время воздушные массы перемещаются с юго-запада, принося с собой теплый и влажный воздух. При этом давление остается на близком к нормальному уровне. Вильфанд подчеркнул, что, если бы такое явление сопровождалась антициклоном, в Москве бы установилась жаркая и сухая погода, однако указанные факторы приводят к неустойчивости в атмосфере.

Метеоролог также обратил внимание, что в период солнцестояния лучи солнца прогревают подстилающую поверхность, что заставляет насыщенный влагой теплый воздух подниматься наверх. Это приводит к возникновению конденсата.

"Идет быстрое облакообразование, верхняя граница облаков на 10–12 километрах покрывается ледяной шапкой, возникают интенсивнейшие ливни, грозы, шквалистые усиления ветра. На настоящий момент в Москве выпало 167 миллиметров осадков при норме 77. То есть уже больше двух норм", – подчеркнул Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что необычно дождливый июнь не может быть признан показателем изменения климата. Он напомнил, что во внимание принимаются климатические характеристики, зафиксированные за последние 30 лет. Так, в настоящее время нормой признаны средние показатели, которые были зарегистрированы в период с 1991 по 2020 год. По словам Вильфанда, нынешние погодные условия относятся к краткопериодным колебаниям, которые происходят на фоне общего климатического тренда.

Эксперт также отметил, что среднее годовое количество осадков на фоне повышения температуры остается неизменным. Однако, отметил он, метеорологи наблюдают перераспределение. Все чаще наблюдаются интенсивные осадки и длительные периоды сухой погоды. Специалист уточнил, что число экстремальных событий возрастает на фоне снижения частоты нормальных погодных явлений.

"Но "в среднем по больнице" все как обычно", – добавил метеоролог.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова напомнила, что июнь 2024-го может получить статус самого дождливого в истории наблюдений месяца уже в четверг, 20-го числа.

Она подчеркнула, что нынешний июнь стал совершенно необычным как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. По ее данным, каждый третий день хотя бы один из датчиков столицы фиксировал количество дождевой воды, за сутки превысившее 20 миллиметров.

Кроме того, специалист обратила внимание, что число дней месяца, когда максимальная температура воздуха оказалась выше 25 градусов, уже вдвое превысило нормальные показатели.

"И наконец, нынешний июнь уже занимает третье место по месячной сумме осадков. На станции ВДНХ выпало 160,9 миллиметра. Чтобы он стал лидером, не хватает всего 13 миллиметров. Завтрашний день легко может с этим справиться", – отметила Позднякова в своем телеграм-канале.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 20 июня в столице и области могут пройти рекордные ливни и смерч. По его словам, прогнозируется сильная грозовая активность, град, диаметр которого будет варьироваться от 1 до 4 миллиметров, а также порывы ветра до 22 метров в секунду.