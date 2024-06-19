Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду ожидаются в Москве с 03:00 до 22:00. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по столице.

Из-за непогоды москвичам рекомендовано снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров на дорогах, а также не парковать машины рядом с деревьями. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями во время дождя. МЧС напомнило, что детей без присмотра лучше не оставлять.

"Будьте внимательны и осторожны! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия 8 (495) 637-31-01", – предупредили в пресс-службе.

В свою очередь, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. В это время может выпасть до 40 миллиметров осадков – свыше половины месячной нормы.

Из-за непогоды в Москве приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра жилых и нежилых сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. При этом электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.

Помимо этого, на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний Москвы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы и Московской области о рекордных ливнях и смерче 20 июня. По его словам, в разгар дня в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков – 47%.

Кроме того, в столице могут побить суточный рекорд 20-го числа, который сейчас принадлежит 2015 году – тогда, зафиксировали 31,7 миллиметра. С 9 до 15 часов, по словам синоптика, в Москве может выпасть 33,6 миллиметра осадков. Непогода покинет столицу лишь в ночь на пятницу, предупредил синоптик.

До этого Тишковец заявлял, что с начала месяца в городе выпало 160,9 миллиметра осадков, что является самым высоким значением месяца в текущем веке.

